Hatay'da halk otobüsünün koltuklarını çalan hırsızlar yakalandı

Özel halk otobüsünden çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünün koltukları çalındı.

Şoför Süleyman Çolak, aracını temizlediği sırada arka bölümdeki 2 koltuğun yerinde olmadığını fark etti.

İKİ YOLCU, KOLTUKLARI ÇALDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, iki yolcunun koltukları söküp, aracın arka kapısından indiğini tespit etti.

Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

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POLİS HAREKETE GEÇTİ: HIRSIZLAR YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.K. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı, çalıntı koltuklar da ele geçirildi. Ekipler, bugün şoför Çolak'a çalınan koltukları teslim etti.

"UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ"

Koltukları yerine monte eden Çolak, polis ekiplerine teşekkür etti.

Çolak ,"Başımızdan böyle bir olay geçtiği için elbette üzgünüm, inşallah bir daha yaşanmaz. Emniyet ekipleri sağ olsunlar, hemen harekete geçtiler, ilgilendiler." dedi.

SERBEST KALDILAR

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





































