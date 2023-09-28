Deprem gündemdeki yerini koruyor.
7 ay önce yaşanan asrın felaketinin ardından binlerce bina yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 kenti enkaza çevirdi. Ekipler, ilk günden bu yana bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Binalar yıkılıyor
Bir yandan afet konutları yükseliyor bir yandan da hasarlı binalar yıkılıyor.
Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor. Ancak can güvenliğini hiçe saymaları ise tehlikeye yol açıyor.
Film izler gibi izlediler
Depremden en fazla etkilenen Hatay'da da bunun bir örneği yaşandı.
Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın yıkımı meraklı vatandaşlar tarafından film izler gibi izlendi.
O anlar kamerada
Yıkım sırasında bölge halkının yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Dörtyol ilçesinde de yapışık 3 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)