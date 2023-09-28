Hatay'da hasarlı binalar yıkılıyor! Vatandaşlar o anları merakla izledi 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Hatay'daki 5 katlı hasarlı bina ekipler tarafından yıkıldı. O anları takip eden meraklı vatandaşların yıkım sırasındaki paniği kameraya yansıdı.

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İHA

Deprem gündemdeki yerini koruyor.

7 ay önce yaşanan asrın felaketinin ardından binlerce bina yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 kenti enkaza çevirdi. Ekipler, ilk günden bu yana bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Binalar yıkılıyor

Bir yandan afet konutları yükseliyor bir yandan da hasarlı binalar yıkılıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor. Ancak can güvenliğini hiçe saymaları ise tehlikeye yol açıyor.

Film izler gibi izlediler

Depremden en fazla etkilenen Hatay'da da bunun bir örneği yaşandı.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın yıkımı meraklı vatandaşlar tarafından film izler gibi izlendi.

O anlar kamerada

Yıkım sırasında bölge halkının yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesinde de yapışık 3 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)