Hatay'da hırsız depremzede çocuğun kumbarasını çaldı Antakya'da depremzede ailenin evine giren bir hırsız, 8 yaşındaki çocuğun harçlıklarını biriktirdiği kumbarayı çalarak kaçtı.

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İHA

Hatay’da depremzede ailenin evini soyan hırsız 'pes' dedirtti.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'da evlerini kaybeden ailelerden biri olan Karagön Ailesi, deprem sonrası Karlısu Mahallesi’ne taşındı.

DEPREMZEDE AİLENİN EVİNİ SOYDU

Antakya'da 9 aydır kirada oturan Karagön Ailesi'nin yaşadığı eve, evde olmadıkları sırada açık olan camdan hırsız girdi.

Durumu sabah saatlerinde fark eden aile, üzüntü yaşadı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KUMBARASINI ÇALDI

Hırsız; ailenin 12 yaşındaki çocuğu Abdullah’ın bozuk para dolu olan ve ses çıkaran kumbarasını çalmazken, 8 yaşındaki Elif’in içinde kağıt para bulunan kumbarasını çaldı.

Evlerinden hırsızın yaklaşık 20 bin TL çaldığı aile, kumbara hırsızının yaptığı karşısında büyük üzüntü yaşadı.

"KIZIMDA TRAVMA OLUŞTU"

Evlerine hırsız giren depremzede ailenin babası Bekir Karagön, depremden sonra 9 aydır yeni evlerinde yaşamaya başladıklarını belirterek, “Bu evde kirada oturuyoruz. Evimize hırsız girdi. Akşam saatlerinde hırsız eve pencereden girdi. Evde belli bir miktarda para çalmış. Bizi üzen tarafı çalınan para değil.

Bizi en çok üzen ve kızımda büyük travma etkisi oluşturan, kızımın kumbarasını hırsızların çalmasıydı. Kızımın kumbarasıyla biz en büyük şoku yaşadık. Kızım da bu durumun etkisinde kaldı. Kızım 8 ve oğlum 12 yaşında. Evimize giren ahlaksız hırsız oğlumun kumbarasını salladığında bozuk para olduğunu anlamış, ona tenezzül etmemiş. Kızımın kumbarasında biriktirdiği bayram harçlıkları vardı. Kızımın kumbarasının evde olmadığını fark ettik.

"İNSANLARIN AHLAKİ DEĞERLERİ SIFIRA DÜŞMÜŞ"

Evimizden ortalama 15 ila 20 bin TL para çalınırken kumbarada 2-3 bin TL para çalındı. Biz Hataylı olarak bir afeti yaşadık. İnsanlar bunlardan ders çıkartması gerekirken ahlaki değerlerini kaybederek daha da farklılaştılar.

İnsanların ahlaki değerleri sıfıra düşmüş. Küçücük bir çocuğun kumbarasına tenezzül eden bir insandan ne beklersiniz ya. Kesinlikle çocuğumun rızkını yiyene hakkımı helal etmiyorum." dedi.

"KUMBARAMIN İÇİNDE HAYALLERİM VARDI"

Hırsızların kumbarasını çaldığı 8 yaşındaki Elif Karagön, "Kumbaramı çaldılar. Ben depremden önce biriktirdiğim paraları kumbarama koyuyordum. Kumbaramın içinde hayallerim vardı. Kumbaramdaki parayla tablet alacaktım.

Bayramda harçlık verenler oldu ve eve gelen büyükler harçlık veriyorlardı. Onları kumbarama atıyordum. Üzüldüm ama ağlamadım. Çalmasalardı iyiydi ama çalmışlar. Kumbaramda harçlıklarım vardı." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİME KUMBARAMI VERİRİM"

Hırsızların kendi kumbarasında bozuk para olduğu için çalmadığını belirten 12 yaşındaki Abdullah Karagön, "Evimize hırsız girdi. Kız kardeşimin kumbarasını çaldılar. Benim kumbaramı çalmamış. Kumbaramı sallayınca bozuk para olduğunu anlamış ve kardeşiminkini çalmış. Üzüntümüz aynı.

Keşke hırsız girmeseydi ve çalmasaydı. Kardeşime kumbaramı veririm. O kadar param yok ama belki kardeşime tablet alabilirim. Duruma kardeşim çok üzüldü." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)