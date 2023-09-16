Hatay'da husumutliler arasında kavga! 1 kişi yaralandı

İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı...
Numuneevler Mahallesi'nde, K.Ç.S. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Y. çıkan tartışma çıktı.
İkili arasında çıkan tartışmada nabızlar yükseldi.
1 kişi bacağından yaralandı
Büyüyen tartışmada K.Ç.S. tabancayla M.Y'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
M.Y. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.Ç.S. gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)