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    Hatay’da iki genç kıza taciz ve saldırı

    21 ve 19 yaşlarındaki iki genç kız, markete giderken bir kişinin önce sözlü tacizine ardından da şiddetine maruz kaldı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.
    • 17.11.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:01
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    Hatay’da iki genç kıza taciz ve saldırı

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan iş yerlerinden dün saat 11.00 sıralarında molaya çıkan E.Ö. (21) ile A.Ö. (19), markete giderken Prof. Muammer Aksoy Caddesi’ndeki kaldırımda duran bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

    Bu kişi, ardından kızlara fiziki şiddet uyguladı.

    Saldırı anı

    Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı.

    O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gözaltına alındı

    Olayın ardından E.Ö. ile A.Ö., polise giderek şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Hatay’da iki genç kıza taciz ve saldırı ViDEO

    “Canımızı zor kurtardık”

    Olayı DHA’ya anlatan A.Ö., “Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi. Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz.” dedi.

    İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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