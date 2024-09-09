Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: Sürücüler yola savruldu Antakya'da karşıya geçmeye çalışırken çarpışan iki motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Hatay'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Antakya ilçesinin Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta karşıya geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bir başka motosikletli ile çarpıştı.

O ANLAR KAMERADA

Kazada savrulan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücülerinin çarpıştığı anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"ÖZELLİKLE MOTOSİKLET KAZALARI YAŞANIYOR"

Bölgede çok sık kaza gerçekleştiğini ifade eden Sinan Güler, “Özellikle motosiklet kazaları oluyor. Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor. Burası oldukça işlek bölge zaten. Pek çok kaza kaçınılmaz oluyor.

Sürücüler çok dikkatsiz ve trafik ışıklarında problemler oluyor. İnsanların sağlığı açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu taraftan gelen motosiklet ve sağ taraftan gelen motosiklet hızlı bir şekilde çarpıştılar. Dikkat etmekte gerek var.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)