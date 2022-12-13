Hatay'da ilişki talebini reddettiği kocasının darbettiği kadın korumaya alındı

Küs olarak yaşadığı eşinin cinsel ilişki talebini geri çeviren genç kadın dayak yedi. Cani koca serbest bırakılırken, genç kadın devlet himayesine alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, kadına şiddetin vahşi bir örneği daha yaşandı.

Bakras Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hatice K., şiddet gördüğü eşi M.K. ile küs olsa da birlikte oturmaya devam etti.

Cinsel ilişki istemeyince dayak yedi

İddiaya göre M.K., eşi Hatice K.'ye 10 Aralık'ta cinsel ilişki teklifinde bulundu.

Hatice K., geri çevirince M.K. tarafından canice darbedildi.

Banyoya girip, kapıyı kilitleyen Hatice K., KADES üzerinden yardım istedi.

Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.'yi gözaltına aldı.

Serbest bırakılan kocaya uzaklaştırma kararı

Suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam yeniden ifadesine başvurulan M.K.'ye uzaklaştırma kararı verildi.

Devlet korumasına alındı

DHA'nın haberine göre, Hatice K. ise devlet korumasına alındı.

"Tek endişem çocuğumun ona verilmesi"

Mahkeme kararına sevindiğini belirten Hatice K., "Olayla ilgili tüm devlet kurumları, tek tek bana ulaştı. Beni ve çocuğumu koruma altına aldılar. Devlet bana sahip çıktı, artık korkmuyorum. Tek endişem; 2 yaşındaki çocuğumun ona verilmesi. Velayeti almak istiyorum. Çocuğum ona verilirse ona da zarar verebilir." diye konuştu.