İHA
İnşaat şantiyelerinde sıkça kazalar meydana geliyor.
Kimi zaman ihmalkarlıklar kimi zaman da dikkatsizlikler ölüme ve ağır yaralanmalara yol açıyor.
Şans eseri kazaların olmadığı çalışmalar da yürekleri ağza getiriyor.
Güvenlik önlemlerini hiçe saydılar
Bunun bir örneği de Hatay'da yaşandı.
Depremden kaynaklı orta hasar olduğu gerekçesiyle tadilat yapılan binanın inşaatında güvenlik önlemlerini hiçe sayarak tehlikeli şekilde çalışan inşaat ustaları görenleri korkuttu.
60 metre yükseklikte baretsiz ve emniyetsiz
Şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 60 metre yükseklikteki inşaatta baretsiz, güvenlik kemersiz sadece demir iskeleye tutunarak çalışan ustalar, görenleri hayrete düşürdü.
Neyse ki ustanın tehlikeli mesaisi bir faciaya dönmeden sona erdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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