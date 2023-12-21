Hatay'da inşaat ustaları 60 metre yükseklikte güvenlik önlemlerini hiçe saydı Samandağ ilçesinde bir bina tadilatında çalışan ustaların, şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 60 metre yükseklikte güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görüldü. O anlar yürekleri ağza getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İnşaat şantiyelerinde sıkça kazalar meydana geliyor.

Kimi zaman ihmalkarlıklar kimi zaman da dikkatsizlikler ölüme ve ağır yaralanmalara yol açıyor.

Şans eseri kazaların olmadığı çalışmalar da yürekleri ağza getiriyor.

Güvenlik önlemlerini hiçe saydılar

Bunun bir örneği de Hatay'da yaşandı.

Depremden kaynaklı orta hasar olduğu gerekçesiyle tadilat yapılan binanın inşaatında güvenlik önlemlerini hiçe sayarak tehlikeli şekilde çalışan inşaat ustaları görenleri korkuttu.

60 metre yükseklikte baretsiz ve emniyetsiz

Şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 60 metre yükseklikteki inşaatta baretsiz, güvenlik kemersiz sadece demir iskeleye tutunarak çalışan ustalar, görenleri hayrete düşürdü.

Neyse ki ustanın tehlikeli mesaisi bir faciaya dönmeden sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)