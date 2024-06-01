Hatay'da intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi

İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi’nde bir vatandaş, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ikna etti
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi.
Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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