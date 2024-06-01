Hatay'da intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi
İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi’nde bir vatandaş, 5 katlı binanın çatısına çıkarak girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ikna etti

Olay yerine ulaşan ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)