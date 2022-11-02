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    Hatay'da Iraklı kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü

    Dün sevgilisi tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Irak uyruklu kadın, toprağa verildi.
    • 02.11.2022 - 16:43
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    Hatay'da Iraklı kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü

    Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Şahin Demir, dün bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi’nin (32) Esentepe Mahallesi’ndeki evinin önüne gelip, beklemeye başladı.

    Demir, dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup 31 EU 199 plakalı aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

    Vurulan kadın öldü

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Hatay da Iraklı kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü #1

    Otomobili kontrolden çıktı

    Şahin Demir, daha sonra Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi.

    Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

    Hatay da Iraklı kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü #2

    Bugün toprağa verildi

    DHA'nın haberine göre Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Tameemi, bugün Harbiye Mahalle Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.


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