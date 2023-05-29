Hatay'da ışıkta bekleyen otomobillere kamyon çarptı: 13 yaralı Hatay İskenderun'da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptığı kazada 13 kişi yaralandı. Aynı noktada 3 yıl önce freni boşalan TIR'ın 24 araca çarptığı kazada da 6 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde korkunç kaza...

Saat 16.00 sıralarında Antakya-İskenderun karayolunda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon önce Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki trafik ışıklarında bekleyen üç otomobile ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda yaralanan, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 13 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

2 yıl önce aynı noktada 6 kişi ölmüştü

Bu arada, aynı noktada 3 yıl önce freni boşalan TIR’ın 24 araca çarptığı kazada, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.