Hatay'da kaçak alkol operasyonu

Yaşadıkları yerde sahte içki üretimi ve satışı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Höyük Mahallesi'nde yaşayan E.D., F.Ç, M.K. ve L.A.'nın ikametlerinde sahte içki üretttiği ve satışını yaptığı bilgisini aldı.

908 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine harekete geçerek Jandarma Suç Araştırma Timleri ile birlikte belirlenen adreste arama yapan ekipler, 908 litre 'boğma' olarak tabir edilen sahte içki, 1 ton 117 litre fermente alkol, 4 adet pişirme teknesi ve 2 adet pişirme kazanı ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.