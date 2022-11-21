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    Hatay'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

    Ekiplerce gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda fazla sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • 21.11.2022 - 16:37
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    Hatay'da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı

    Hatay'da polis ekipleri, kaçakçılığın önüne geçebilmek için verilen mücadele sürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi ve Özerli Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi.

    Fazla sayıda mühimmat ele geçirildi

    Gerçekleştirilen operasyon kapsamında fazla sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Ekipler, evdeki aramalarda 1 kalaşnikof fişeği, 1 kanas BKC fişeği, 1 G3 fişeği, 1 adet 5,56 fişek, 4 tabanca fişeği, 2 döner bıçağı, 2 satır ve 1 kamaya el koydu.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili U.A. ve M.O.T., gözaltına alındı.

    Hatay da kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı #1


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