İHA
Otomobil ile motosiklet sık sık kazalara karışıyor.
Bu kez olayın adresi Hatay.
Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarpıştı.
Sürücü metrelerce havalandı
Kazada motosiklet sürücüsü D.A., metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya uçtuğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.