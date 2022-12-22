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    Hatay’da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

    Kırıkhan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 22.12.2022 - 03:14
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    Hatay’da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Yaşar Sakin’in (62) kullandığı 31 AKM 090 plakalı otomobil, Güzelce mevkisinde Y.D. idaresindeki 31 KZ 147 plakalı kamyonla çarpıştı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

    AA'nın aktardığına göre; ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka’nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

    Hatay’da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü #1

    Hatay’da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü #2

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