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- Hatay'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Hatay'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, dere yatağında ölü halde bulunarak morga gönderildi.
- İHA
- 08.12.2021 - 15:38
Hatay’ın İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde, 92 yaşındaki alzheimer hastası Osman Gedemen, 5 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.
Yaşlı adamdan haber alamayıp telaşa kapılan yakınları, durumu ilgili ekiplere bildirdi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay bölgesine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama çalışmaları devam ederken, yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulunarak, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.