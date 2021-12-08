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    Hatay'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

    İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, dere yatağında ölü halde bulunarak morga gönderildi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 15:38
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    Hatay'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

    Hatay’ın İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde, 92 yaşındaki alzheimer hastası Osman Gedemen, 5 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.

    Yaşlı adamdan haber alamayıp telaşa kapılan yakınları, durumu ilgili ekiplere bildirdi.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olay bölgesine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Arama çalışmaları devam ederken, yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulunarak, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Hatay da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu #1

    Hatay da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu #2

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