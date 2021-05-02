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    Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu

    Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mustafa Çınar, ormanlık alanda ölü bulundu.
    • AA
    • 02.05.2021 - 14:21
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    Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu

    Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan 48 yaşındaki Mustafa Çınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

    Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Çınar'a ait cep telefonunun en son sinyal aldığı noktayı tespit etti.

    TELEFON SİNYALİYLE BULUNDU

    Sinyalin alındığı ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

    Çınar'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Hatay da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu #1

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