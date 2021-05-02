Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mustafa Çınar, ormanlık alanda ölü bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan 48 yaşındaki Mustafa Çınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Çınar'a ait cep telefonunun en son sinyal aldığı noktayı tespit etti.

TELEFON SİNYALİYLE BULUNDU

Sinyalin alındığı ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Çınar'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.