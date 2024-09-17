Hatay'da kazada hurdaya dönen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı Antakya ilçesinde başka bir araçla çarpışan ve hurdaya dönen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

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İHA

Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.

Son olay Hatay'da yaşandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Antakya – Reyhanlı yolu Bedirge Köprüsü mevkiinde, trafikte seyir halde ilerleyen Tofaş marka otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı.

HURDAYA DÖNDÜ

Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü yaralanırken diğer otomobildeki sürücü hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı hurdaya dönen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)