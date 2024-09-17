Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.
Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.
Son olay Hatay'da yaşandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Antakya – Reyhanlı yolu Bedirge Köprüsü mevkiinde, trafikte seyir halde ilerleyen Tofaş marka otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı.
HURDAYA DÖNDÜ
Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü yaralanırken diğer otomobildeki sürücü hafif yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı hurdaya dönen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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