Hatay'da koli bandına sıkışan kedi, yardım eden itfaiyeden kaçtı Hatay itfaiyesi, vatandaşın çağrısı üzerine yardıma geldiği kedinin kendilerinden korkarak kaçması sonucu amacına ulaşamadı. Kedi ile itfaiye arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.

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İHA

İtfaiye ekiplerinin yardıma gittikleri olaylarda yaşadıkları maceralara sevimli bir kovalamaca da Hatay'da eklendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gövdesinde koli sıkışan kediyi kurtarmak için yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinin çabaları bu kez yetersiz kaldı.

Kedi üzerinde koli bandıyla kaçarken itfaiye ise yardım için çaresizce kovaladı

İtfaiye ekipleri ve kendisini tutturmayan kedi arasında geçen yakalama kovalamaca ise kameraya yansıdı.

VATANDAŞ İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde üzerinde koli bandıyla gezen kediyi fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamayı çalıştı. Çabaları yetersiz kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KEDİ, KENDİSİNE YARDIMA GELENLERDEN KAÇTI

İhbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de kediyi yakalamak için mücadele verdi. Ekipler tarafından yakalanan kedi, koli bandı çıkarılamadan tekrar kaçtı.

KEDİ GÖZDEN KAYBOLDU

Ekiplerin çabaları sonrası yakalanamayan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

"KEDİNİN BOYNUNA KOLİ BANDI KOYMUŞLAR"

Mahalle sakini 59 yaşındaki Suat Çatal, yaşananları şöyle anlattı:

Bu mahallede oturuyorum, kedinin boynuna koli bandı koymuşlar. Kalın bandı bir türlü çıkartamadık. Şu an kedi kendini tutturmuyor. İtfaiyeyi de aradık geldi, tutamadılar kediyi. Veteriner çağıracaklar onu bir şekilde tutmayı deneyecekler artık onlar daha iyi bilir. Sokak hayvanlarına kimse dokunmasın, rabbim bize emanet etmiş onları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)