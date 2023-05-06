Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı Belen ilçesinde, kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

DHA Hatay'ın Belen ilçesinde İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürüldü Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 6 ölü, 32 yaralı Kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.