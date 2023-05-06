DHA

Hatay'ın Belen ilçesinde İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.

Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürüldü

Yol trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

6 ölü, 32 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1) #1
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1) #2
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1) #3
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1) #4
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1) #5
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; 6 ölü, 32 yaralı