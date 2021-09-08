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    Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı bahçe duvarında, bahçede uyuyan vatandaş yaralandı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:37
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    Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı

    Hatay'da Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkiinde, sürücü kimliği alınamayan 31 AAB 018 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki iki evin duvarına çarparak durabildi.

    Kaza esnasında bahçede iki vatandaşın uyuduğu belirlendi.

    EVİN BAHÇESİNDE UYUYAN KİŞİ YARALANDI

    Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada evin bahçesinde uyuyan 1 kişi yaralandı.

    Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı VİDEO

    Hatay da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı #1

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Kontrolden çıkarak duvara sert çarpan otomobilde maddi hasar oluştu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı #2

    Hatay da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı #3

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    Hatay da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı #6

    Hatay da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı #7

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