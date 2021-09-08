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- Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı bahçe duvarında, bahçede uyuyan vatandaş yaralandı.
- İHA
- 08.09.2021 - 09:11
- Güncelleme : 08.09.2021 - 09:37
Hatay'da Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkiinde, sürücü kimliği alınamayan 31 AAB 018 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki iki evin duvarına çarparak durabildi.
Kaza esnasında bahçede iki vatandaşın uyuduğu belirlendi.
EVİN BAHÇESİNDE UYUYAN KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada evin bahçesinde uyuyan 1 kişi yaralandı.
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı VİDEO
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kontrolden çıkarak duvara sert çarpan otomobilde maddi hasar oluştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.