İHA
Antalya'nın Antakya ilçesinde bulunan bir metruk binada, gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangı çıktı.
Kısa sürede büyüyerek adeta binayı yutan alevleri çevredeki vatandaşlar fark etti.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
O ANLAR KAMERADA
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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