Hatay'da korkutan yangın Antakya ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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İHA

Antalya'nın Antakya ilçesinde bulunan bir metruk binada, gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangı çıktı.

Kısa sürede büyüyerek adeta binayı yutan alevleri çevredeki vatandaşlar fark etti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

O ANLAR KAMERADA

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)