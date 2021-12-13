Hatay'da kripto para üreticilerine operasyon

Emniyet güçlerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 23 adet kripto para üretim makinesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, Reyhanlı ilçesinden otomobille Adana'ya giderek kripto para madenciliğinde kullanılan kripto para üretim makinesinin sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

OTOMOBİLDE 23 ADET KRİPTO MAKİNESİ BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonla tespit edilen otomobil, Hatay-Adana otoyolu Erzin ilçe sınırları içerisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 23 adet kripto para üretim makinesi ile 24 adet güç kaynağı ve 3 adet hash board ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, kripto para üretiminde kullanıldığı belirlenen cihazlara el konulurken, gözaltına alının şüphelilerden A.A. ve K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.