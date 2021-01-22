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- Hatay'da kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı
Hatay'da kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı
Kısıtlamaya rağmen açık olduğu belirlenen kıraathanede kumar oynayan 16 şahıs polis ekiplerini görünce masaların altında ve tuvalette saklanırken yakalandı.
- DHA
- 22.01.2021 - 13:40
- Güncelleme : 22.01.2021 - 13:41
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kıraathaneye baskın yapan ekipler, çilingir vasıtasıyla kapıyı açıp iş yerine girdi.
SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR
İçerideki kişilerden bazıları polisi fark edip masaların altına ya da tuvalete saklandı.
Hatay'da kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı VİDEO
16 KİŞİYE 50 BİN 400 LİRA CEZA
İçeride bulunan 15 kişiyle iş yeri sahibi Y.K.'ye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.
Ruhsat ve vergi levhasının olmadığı tespit edilen iş yeri sahibine ayrıca ‘kumar oynatmak’ suçundan adli işlem uygulandı.