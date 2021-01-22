Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı

Hatay'da kumar baskınında polisi görünce masanın altında saklandı

Kısıtlamaya rağmen açık olduğu belirlenen kıraathanede kumar oynayan 16 şahıs polis ekiplerini görünce masaların altında ve tuvalette saklanırken yakalandı.