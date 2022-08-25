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    Hatay'da kuyumcuları dolandırmaya çalışan 3 zanlı gözaltında

    Antakya'da kuyumculara düşük ayarlı altın satmak isteyen üç şahıs, emniyete götürüldü. Ele geçirilen 37 bin 165 lira, kuyumculara teslim edildi.
    • 25.08.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:41
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    Hatay'da kuyumcuları dolandırmaya çalışan 3 zanlı gözaltında

    Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekibi, kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda, kuyumcuların güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla A.Ç, M.E.Ç. ve F.Ç'yi yakaladı.

    37 bin 165 lira, kuyumculara teslim edildi

    Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 37 bin 165 lira, kuyumculara teslim edildi.

    AA'nın aktarımına göre; zanlılar emniyete götürüldü.


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