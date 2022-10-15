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- Hatay'da kuyumcuyu soydu, çok geçmeden polise yakalandı
Hatay'da kuyumcuyu soydu, çok geçmeden polise yakalandı
- 15.10.2022 - 17:46
- Güncelleme : 15.10.2022 - 18:01
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde kuyumcu dükkanına giren M.G. isimli şahıs, altın ve kasadaki paraları çaldığı sırada dükkanın alarmı çaldı.
M.G., çaldığı altılarla bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Dükkanın alarmının çalmasıyla beraber ihbarı alan polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.G.'yi kısa süre içerisinde yakaladı.
Hırsızın üstünden resmen bir kuyumcu dükkanı çıktı
M.G.’nin kaba üst aramasında ve çaldığı altınları rahat taşıyabilmek için getirdiği çantanın içerisinden; 7 adet tam altın, 8 adet altın yüzük, 133 adet gümüş yüzük, 4 adet yarım altın, 41 adet çeyrek altın, 20 adet gram altın, 186 gram 22 ayar altın, 175.8 gram hurda altın, 2 bin 870 euro, 182 dolar, 6 bin 95 TL, 50 İsviçre kronu, 100 Arabistan riyali, 1 adet tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre emniyete götürülüp gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.