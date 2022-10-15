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Hatay'da kuyumcuyu soydu, çok geçmeden polise yakalandı

Hatay'da kuyumcuyu soydu, çok geçmeden polise yakalandı

Girdiği kuyumcudaki altın ve paraları çalmaya çalarken alarmın çalması üzerine kaçan M.G., olay yerinden uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan aramada M.G.'nin üzerinden adeta bir kuyumcu dükkanı çıtı.