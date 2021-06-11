Hatay'da mama kutusuna saklanmış uyuşturucu yakalandı

Ekiplerin şüphesi üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bebek maması kutusundan metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı.

Hatay’da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlileri ile koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda içerisinde4 şahsın bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği Arven eşliğinde arama yapıldı.

MAMA KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR

Arama sonucunda bebek maması kutusu içerisinde daralı ağırlığı 170 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Araçta bulunan S.Ş., A.B., M.B. ile B. S. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.





