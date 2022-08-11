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    Hatay'da, meçhul şehit askere 72 yıl sonra mezar yaptırıldı

    1950 senesinde şehit düştükten sonra sadece adı bilindiği için sahipsiz kalan meçhul askerin mezarı, 72 yılın ardından Eyüp Kaplan tarafından yaptırıldı.
    • 11.08.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:49
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    Hatay'da, meçhul şehit askere 72 yıl sonra mezar yaptırıldı

    Hatay’ın Suriye sınırının sıfır noktası Hassa ilçesindeki Sakızlı Karakolu'nda, 1950 yılında mevzilerde nöbet tutan bölüklerde vatani görevini yapan 3 asker şehit oldu.

    Askerlerden birinin sadece adı bilinirken, 72 yıl boyunca mezarı sahipsiz kaldı. Adının Hacı olduğu bilinen asker, ilçeye bağlı Koru köyünde bulunan araziye defnedildi.

    İHA’nın haberine göre; meçhul şehit mezarı olarak bilinen mezarın sahipsizliği, Hassa ilçesi mezarlık sorumlusu Eyüp Kaplan’ın mezarını yaptırması ve ay yıldızlı bayrağı dikmesiyle son buldu.

    “Şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim”

    Şehit askerin ailesine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Kaplan, şu sözleri kaydetti:

    “Şehidimizin sadece adının Hacı olduğunu ve 1950 yılında Suriye sınırında 3 arkadaşıyla şehit edildiğini öğrendik. Diğer şehit olan askerlerin naaşlarını aileleri yakınlarını alarak gitmişler ancak burada yatan şehidimiz kalmış sadece. Benim edindiğim bilgiye göre adının Hacı olduğunu ve şehit olduktan sonra şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim.”

    Hatay da, meçhul şehit askere 72 yıl sonra mezar yaptırıldı #1

    “Amacım onu mezarında rahat ettirmek”

    Şehidin 2014 yılında ailesinin Hatay’a gelerek araştırma yaptığını öğrendiğini anlatan Kaplan, ”Ailesi netice alamadan geri dönmüş. Benim amacım şehidimizin bir an önce yakınlarına ulaşmak ve onu mezarında rahat ettirmek. Şehidimizin mezarı başında bulunan ve 1950 yılından kalan hece taşında yazanlara göre Karadeniz Ereğlili olduğunu öğrendiğimiz şehidimiz inşallah en kısa zamanda ailesine kavuşur.” diye konuştu.

    Hatay'da, meçhul şehit askere 72 yıl sonra mezar yaptırıldı VİDEO

    Hatay da, meçhul şehit askere 72 yıl sonra mezar yaptırıldı #2

    Hatay da, meçhul şehit askere 72 yıl sonra mezar yaptırıldı #3

    Hatay’ın Suriye sınırın sıfır noktası Hassa ilçesindeki Sakızlı Karakolu'nda, 1950 yılında, mevzilerde nöbet tutan bölüklerde vatani görevini yapan 3 asker şehit oldu.

    Askerlerden birinin sadece adı bilinirken, 72 yıl boyunca mezarı sahipsiz kaldı.

    Adının Hacı olduğu bilinen asker, ilçeye bağlı Koru Köyünde bulunan araziye defnedildi.

    İHA’nın haberine göre; meçhul şehit mezarı olarak bilinen mezarın sahipsizliği, Hassa ilçesi mezarlık sorumlusu Eyüp Kaplan’ın mezarını yaptırması ve ay yıldızlı bayrağı dikmesiyle son buldu.

    “Şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim”

    Şehit askerin ailesine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Kaplan, şu sözleri kaydetti:

    “Şehidimizin sadece adının Hacı olduğunu ve 1950 yılında Suriye sınırında 3 arkadaşıyla şehit edildiğini öğrendik. Diğer şehit olan askerlerin naaşlarını aileleri yakınlarını alarak gitmişler ancak burada yatan şehidimiz kalmış sadece. Benim edindiğim bilgiye göre adının Hacı olduğunu ve şehit olduktan sonra şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim.”

    “Amacım onu mezarında rahat ettirmek”

    Şehidin 2014 yılında ailesinin Hatay’a gelerek araştırma yaptığını öğrendiğini anlatan Kaplan, ”Ailesi netice alamadan geri dönmüş. Benim amacım şehidimizin bir an önce yakınlarına ulaşmak ve onu mezarında rahat ettirmek. Şehidimizin mezarı başında bulunan ve 1950 yılından kalan hece taşında yazanlara göre Karadeniz Ereğlili olduğunu öğrendiğimiz şehidimiz inşallah en kısa zamanda ailesine kavuşur.” diye konuştu.


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