Hatay'da merakla izledikleri binanın yıkım anında kaçacak yer aradılar Kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il büyük yıkıma uğradı...

Yaşanan depremlerin ardından 11 ilde ağır hasarlı binaların kaldırma işlemleri sürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere kentlerde ağır hasarlı binaların büyük bir miktarı kaldırıldı.

Depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

10 katlı bina yıkıldı

Hassa ilçesi de enkazın büyük kısmının kaldırıldığı ilçelerden birisi. İlçenin Akbez Mahallesi’nde 10 katlı bir bina iş makinesiyle yıkıldı.

Yıkım anını vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.

Vatandaş panik yaşadı

Binanın yerle bir olmasıyla vatandaşların yaşadığı panik ise cep telefonu kamerasına yansırken, yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)