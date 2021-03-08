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- Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
19 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, minibüse çarpıp, dereye uçtu. Feci kazada otomobil içerisinde bulunan 3 Suriye uyruklu hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.
- İHA
- 08.03.2021 - 12:04
Hatay’ın Kumlu ilçesi Terzihöyük Mahallesi, Kumlu-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüsle çarpıştı.
3 SURİYE UYRUKLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu.
Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti.
2 KİŞİ YARALANDI
Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.