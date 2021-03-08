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    Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

    19 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, minibüse çarpıp, dereye uçtu. Feci kazada otomobil içerisinde bulunan 3 Suriye uyruklu hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 12:04
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    Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

    Hatay’ın Kumlu ilçesi Terzihöyük Mahallesi, Kumlu-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüsle çarpıştı.

    3 SURİYE UYRUKLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu.

    Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti.

    Hatay da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı #1

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) ise yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

    Hatay da minibüsle çarpışan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı #2

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