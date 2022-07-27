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- Hatay'da motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi öldü
Hatay'da motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi öldü
Odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesi dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu Hamid Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
- 27.07.2022 - 13:47
- Güncelleme : 27.07.2022 - 15:02
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesinde talihsiz bir olay yaşandı.
Motorlu testere yakınına dizili odunlar, birden Suriye uyruklu 26 yaşındaki işçi Hamid Kasım'ın üzerine devrildi.
Testereye çarptı
Bu sırada makinenin önünde çalışan Hamid Kasım, devrilen odunlar nedeniyle dengesini kaybedip, çalışır vaziyetteki motorlu testereye çarptı.
Yaşamını yitirdi
Ağır yaralanan Kasım, iş yeri sahibi ile diğer çalışanlarının müdahalesiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hamid Kasım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.