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Hatay'da motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi öldü

Hatay'da motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu işçi öldü

Odun-kömür satışı yapılan iş yerinin atölyesi dengesini kaybedip, çalışan motorlu testereye çarpan Suriye uyruklu Hamid Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.