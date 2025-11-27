Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada

- Hatay Dörtyol'da dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
- Motosiklet sürücüsü yaralandı ve görüntülerde çarpışma anı net olarak görüldü.
- Aynı caddede kısa süre sonra başka bir kaza daha meydana geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda bir kaza meydana geldi.
Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken çarpışma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışarak savrulduğu görüldü.
Öte yandan aynı cadde üzerinde ilerleyen saatlerde de 2 aracın çarpıştığı kaza yaşandı.