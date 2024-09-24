Hatay'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

İHA

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi’nde 31 AOV 914 plakalı otomobil, dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette ilerleyen 27 AVR 436 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Kazada motosiklette bulunan 2 şahıstan birisi öldü, birisi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, ağır yaralı vatandaşı ve hafif yaralı araç sürücüsünü hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybeden şahıs cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)