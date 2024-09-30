DHA
Hatay'ın Belen ilçesinden yola çıkarak İskenderun-Antakya kara yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Mursel Elhatip, bir anda önüne çıkan otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan yola savruldu.
ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Otomobilin sürücüsü M.Y., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış