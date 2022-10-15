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    Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mahalle muhtarı Ş.V.'ye ait motosikleti çalan şüpheli, yakalandı.
    • 15.10.2022 - 18:30
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    Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 408 Evler Mahalle muhtarı Ş.V.'ye ait motosiklet, iş yerinin önünden çalındı.

    Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Polise başvuran Ş.V., hırsızdan şikayetçi oldu.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirenin Ö.K. olduğu tespit edildi.

    Motosikleti sattığını itiraf etti

    Şüpheli Alparslan Mahallesi'nde yakalanırken, motosikleti B.B.'ye sattığını itiraf ettti.

    Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet Kamberlikaya Mahallesi'nde bulundu.

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Hatay da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı #1

    Hatay da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı #2

    Hatay da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı #3


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