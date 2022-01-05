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    Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba

    Erzin'de, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:56
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    Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba

    Hatay'ın Erzin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş'nin oğluna kuryeyle uyuşturucu gönderdiği ihbarını aldı.

    Ekipler, ihbar üzerine M.Ş.'nin gönderdiği pakette arama yaptı.

    DÖNER ARASINA GİZLENMİŞ EROİN BULUNDU

    Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.

    BABA TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Hatay da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba #1


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