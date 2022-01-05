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- Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba
Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba
Erzin'de, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.
- AA
- 05.01.2022 - 09:43
- Güncelleme : 05.01.2022 - 09:56
Hatay'ın Erzin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş'nin oğluna kuryeyle uyuşturucu gönderdiği ihbarını aldı.
Ekipler, ihbar üzerine M.Ş.'nin gönderdiği pakette arama yaptı.
DÖNER ARASINA GİZLENMİŞ EROİN BULUNDU
Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.
BABA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.