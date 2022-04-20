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    Hatay'da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

    Arsuz ilçesindeki üniversiteliler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.
    • 20.04.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:39
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    Hatay'da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

    Hatay'da sokak ortasında bıçaklı dehşet yaşandı.

    Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde iki üniversiteli grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Giderek alevlenen tartışma sonucunda kaçınılmaz olan kavgada bıçaklar çekildi.

    3 kişi bıçakla yaralandı

    Kavgada öğrencilerden Y.A., T.N. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kavga anı kamerada

    Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga ile ilgili M.A. ve M.Ü.T. isimli öğrenciler de gözaltına alındı.

    Hatay'da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı VİDEO

    Hatay da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı #1

    Hatay da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı #2

    Hatay da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı #3

    Hatay da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı #4

    Hatay da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı #5


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