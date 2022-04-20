Arsuz ilçesindeki üniversiteliler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi bıçak darbesiyle yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Hatay'da sokak ortasında bıçaklı dehşet yaşandı.

Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde iki üniversiteli grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Giderek alevlenen tartışma sonucunda kaçınılmaz olan kavgada bıçaklar çekildi.

3 kişi bıçakla yaralandı

Kavgada öğrencilerden Y.A., T.N. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga anı kamerada

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga ile ilgili M.A. ve M.Ü.T. isimli öğrenciler de gözaltına alındı.

Hatay'da öğrencilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı VİDEO



















