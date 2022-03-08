Hatay'da ölü denizanaları kıyıya vurdu

Samandağ ilçesinde kıyıya vuran yüzlerce ölü denizanasını gören çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, yetkililere seslenerek, bu kadar ölüm yaşanmasının araştırılması gerektiğini söyledi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca yüzlerce denizanası ölüsü kıyıya vurdu.

Ölü denizanalarını ilk defa gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.

"YETKİLİLERİN BU KADAR ÖLÜM YAŞANMASINI ARAŞTIRMASI GEREKİYOR"

Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşanmasını araştırması gerekiyor."