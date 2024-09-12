Hatay'da önlerinde savrulan motosikletliyi görmezden geldiler
İHA

Hatay'da İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi E5 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, İskenderun ilçesinden Sarıseki yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

2 ARAÇ GÖRMEZDEN GELDİ

Kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu. Hafif şekilde yaralanan motosikletlinin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde; kazanın ardından arkadan gelen 2 aracın sürücüsünün yolun ortasındaki yaralı sürücüyü görmezden gelmesiyse pes dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editör