Hatay'da Organize Saniye Bölgesinde patlama: 5 yaralı

Payas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada maddi hasar oluştu

Patlamanın şiddeti ile fabrikadan kopan demirler, yol kenarında park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

5 işçi yaralandı

Patlama sırasında yaralanan 5 işçi, 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.