Hatay'da orman yangını! Kontrol altına alındı...

İHA
Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiisinde saat 12.00 sıralarında yükselen dumanlar paniğe sebep oldu.
Ormanlık alanda örtü yangını başladığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araç ve helikopterleriyle söndürüldü.
Yangın sonrası bölgedeyse tahribat oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)