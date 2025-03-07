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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesini destekleyen heykeltıraş Mervan Altınorak; bir heykel tasarlamaya karar verdiğini söyledi.

Altınorak, eseri için projesine destek veren bir firmanın üretim sürecinden arta kalan atık otomobil ve tır yedek parçaları ile yapay çim kullandı.

YAPIMI 1 AY SÜRDÜ

Çalışmasını yaklaşık 1 ayda tamamlayan Altınorak, "Bu heykel, geri dönüşümün sadece bir kavram olmadığını ifade etmek, aynı zamanda estetik çözümler üretmek ve bunu göstermek için tasarlandı." dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Tasarladığı heykelle, doğa ile sanayinin birbiriyle barışık hareket ettiğini vurgulayan Altınorak, "Üretim sürecinden artan atıklar, aynı zamanda geri dönüştürülmüş parçalar, motor blokları, motor bilyeleri, yay, dişli, cıvata gibi benzer her türlü yedek parçaları kullandık. Ek olarak da yeşil çim kullandık.

Bu eser ayrıca dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Döngü, sanayinin doğayla barışabileceğini ve sürdürülebilir üretimin mümkün olduğunu gösteren bir örnektir." diye konuştu.