İHA

Hatay'da sürücülerin bıçaklı kavgası paniğe neden oldu.

Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE BIÇAK ÇEKTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti.

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Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu kavgada bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücüler arasında yaşanan dehşet verici anlar, yolcular tarafından kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör