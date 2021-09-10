Hatay'da otomobil evin çatısına uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin yolun kenarında bulunan evin çatısına düştüğü kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Ümit T.’nin kullandığı otomobil seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir evin çatısına düştü.

2 YARALI

Araçta bulunan sürücü Ümit T. ve yanında yolcu 1 kişi devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Otomobilin bir gürültü ile evlerinin çatısına düşmesi sonucu panik yaşadıklarını belirten Fırat Çelebioğlu, “Penceremizin camı kırıldı, evimizin içine tuğla parçaları girdi. Her hangi can kaybı olmadığı için sevinçliyiz’’ dedi.

Otomobil, çekici yardımı ile düştüğü evin çatısından kurtarıldı.

















