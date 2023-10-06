Hatay'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Arsuz ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA Hatay'ın Arsuz ilçesinde 36 yaşındaki Derviş A. yönetimindeki otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Nardüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, İbrahim B. idaresindeki 31 YS 885 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişi hayatını kaybetti Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan 60 yaşındaki Feride T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir kişinin tedavisi sürüyor Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 29 yaşındaki Aylin A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)