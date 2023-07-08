Hatay'da otomobilin bagajında yolculuk yapan çocuk düştü Seyir halindeki hafif ticari aracın bagajının açılmasıyla bir çocuğun yolun ortasına düşmesi başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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İHA

Trafikte tehlikeli yolculuklar yaşanmaya devam ediyor.

Hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler her geçen gün yeni bir olaya sebep oluyor.

Bu kez olayın adresi Hatay oldu.

Hatay’ın Payas ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari aracın hareket etmesiyle bagaj kapağı açıldı.

Çocuk bagajdan düştü

Seyir halindeyken bagaj kapağı açılan araçtan bir çocuk yolun ortasına düştü.

Arkadan gelen aracın sürücüsün dikkatiyse herhangi bir kazanın yaşanmasına engel oldu.

Çocuğun düştüğü an kaydedildi

O anlar ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.