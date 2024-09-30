Hatay'da otomobilin prefabrik iş yerinin içinden geçtiği kazada sürücü yaralandı Otomobilin, prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir prefabrik iş yerine çarptığı anlara ilişkin konuşan iş yeri sahibi "Gerçekten inanılmaz bir kaza oldu" ifadesinde bulundu.

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İHA

Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana gelen ve ağızları açık bırakan kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek prefabrik iş yerinin içinden geçti.

İş yeri sahibinin "İnanılmaz bir kaza oldu” sözleri ile açıkladığı kazaya ilişkin o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

PREFABRİK ÇARŞIYA DALDI

Trafikte seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilliyle yol kenarındaki prefabrik çarşıya dalarak tel örgüyü önüne kattı.

Sürücü, ilk önce prefabrik iş yerinin içinden geçerek, sonrasında da başka bir iş yerine çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, 2 prefabrik iş yeri de zarar gördü.

"DÜKKAN BİZİM İÇİN İKİNCİ PLANDA KALDI"

Kazada iş yeri kullanılamaz hale gelen Fırat Bal, o anlara ilişkin şöyle konuştu:

Akşam saat 09.00 sularında bizi aradılar. Çevredeki vatandaşlar bizi arayarak işyerinize araç girdiğini söylediler. Kaza inanılmaz bir şey.



Genç bir arkadaşımız, bu dükkanın içinden geçip diğer dükkana hasar vermiş. Gencin canı daha önemli ve dükkan bizim için ikinci planda kaldı.



Gerçekten inanılmaz bir kaza oldu.

SESİ DUYARAK OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan, kazanın sesini duyup gelen esnaf Mehmet Bilgin ise şu açıklamalarda bulundu:

Akşam saat 09.00 sularında iş yerimi kapatıp eve gittim. Evin önünde otururken büyük bir ses duydum.



Ses üzerine geldiğimizde bir araç önce bir dükkana girip sonra diğer dükkana girince durabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)