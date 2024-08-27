Hatay'da otomobille çarpışan motosikletli havaya uçtu Antakya'da kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Hatay'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Antakya'da Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde ilerleyen bir otomobil, kavşaktan dönmek için manevra yaptı.

MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI

O sırada aynı şeritten ilerleyen motosikletli, otomobille çarpışınca uçarak yere savruldu. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ MOTOSİKLETLİLERİ ÖNEMSEMİYOR"

Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, kavşakta çok sık motosiklet kazaları olduğunu belirterek, “Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananlarının, motosiklet sürücülerini önemsemediğinden kaynaklanıyor.

Motosiklet kullanıcılarının da eksiklikleri var. Motosiklet sürücülerinin araçların arasına girmelerinden de kaynaklanabiliyor.

"ARAÇLARIN BİZİ TANIMAMASINDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor.

Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)