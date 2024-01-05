Hatay'da park yeri kavgasında 1 kişi öldü

İHA
Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde araç park yeri meselesi yüzünden M.Ç. ve Aziz Akgök arasında kavga çıktı.
M.Ç., elindeki bıçakla Akgök'ü defalarca bıçakladı.
Olay yerinde can verdi
Aziz Akgök, olay yerinde hayatını kaybederken arbede esnasında yaralanan M.Ç. de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Akgök'ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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