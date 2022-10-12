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    Hatay'da PKK’ya ait 2 depo bulundu

    Güvenlik güçlerince teröristlerin geçmiş yıllarda kullandığı 2 depoda çok sayıda yaşam malzemesi tespit edildi. Delil taşıyan ürünlere el konuldu.
    • 12.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:38
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    Hatay'da PKK’ya ait 2 depo bulundu

    Yurt içi ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadele aralıksız sürüyor...

    Güvenlik güçleri, PKK'lı hainleri etkisiz hale getirirken finansal kaynakları da yok ediliyor.

    Kullanılmış 2 depo bulundu

    Son olarak Hatay'da yürütülen Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu bölgesinde teröristlere ait geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo bulundu.

    Depolarda arama çalışmaları yapıldı.

    Hatay da PKK’ya ait 2 depo bulundu #1

    İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonu

    Konuya ilişkin olarak Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonu ile Payas ilçesinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde tespit edilen depoların içerisinde yaşam malzemeleri tespit edildi.

    Hatay da PKK’ya ait 2 depo bulundu #2

    Ele geçirilenler

    Söz konusu depolarda; 150 kilo un, 70 kilo bulgur, 30 kilo kuru fasulye, 30 kilo pirinç, 12 adet 1 kilo tahin, 12 adet 1.5 kilo pekmez, 10 adet 500 gram Türk kahvesi, 7 adet 1.2 kilo tahin, 6 adet 5 litre ayçiçek yağı, 6 paket makarna, 5 kilo şeffaf poşet içerisinde toz şeker, 4 adet jelikan bidon, 3 kilo şeffaf poşet içerisinde çay, 3 adet 5 kilo bidon içerisinde tütün tespit edildi.

    Delil taşıyan malzemelere el konuldu

    Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildi.

    Hatay da PKK’ya ait 2 depo bulundu #3

    Hatay da PKK’ya ait 2 depo bulundu #4


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